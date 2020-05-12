وزير الصحة السوداني يعفي طاقم الإعلام بوزارته لعدم حذفهم أرشيف الحكومة السابقة

التاريخ: 12-مايو-2020
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قالت نوال شنان الموظفة بإدارة الاعلام الإلكتروني بوزارة الصحة السودانية، أن اقالتها من الوزارة كان بسبب اعتراض وزير الصحة د. “أكرم التوم”، على إبقاء أرشيف وزارة الصحة في عهد النظام السابق بموقع الوزارة الإلكتروني دون حذفه.
وقالت “نوال” حسب صحيفة السودانى نقلا عن “تارا نيوز” أن الوزير اعترض على إبقاء أخبار ومواد الحكومة السابقة بالموقع الإلكتروني للوزارة، وبررت بأن هذا الأرشيف ليس ملكاً لها لتقوم بمسحه بل تاريخ لايحق لها أن تحذفه.
وأضافت نوال التي تعمل بالوزارة منذ العام 2017 أن الوزير أشار لها أنه كان عليها مسح كل أرشيف الوزارة من أخبار ومواد أرشيفية وصور الرئيس المعزول، ووزير الصحة الأسبق ابوقردة دون حتى أن يُطلب منها.
مضيفة أن الموقع انشئ منذ سنوات طويلة ويعمل حتى قبل عملها بالوزارة وكان وزير الصحة السوداني د. اكرم على التوم قد أصدر قراراً امس باعفاء أ. خالد حامد بخيت من إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمراسم بالوزارة وتكليف د. نهلة عثمان إبراهيم خلفا له.
يُذكر أن “نوال شنان” تعمل صحفية لأكثر من عشرين عاما وتعد من أبرز الصحفيات الَمحترفات وهى متخصصة في دائرة الصحة والتعليم، وكانت قد عملت بعدة صحف سودانية منها الرأي الآخر والصحافة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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