(6) إصابات كورونا في كسلا وحالة وفاة

كشف مسؤول رفيع بولاية كسلا، “الإثنين”، عن ظهور (6) حالات إصابة بفيروس كورونا، بينها حالة وفاة بحلفا الجديدة.
وقال رئيس اللجنة العليا للتصدي لمكافحة كورونا بكسلا، أمين عام الحكومة، أرباب محمد الفضل بحسب صحيفةـ(مصادر)، إن الحالات المسجلة لأربعة أطباء، وأجنبي “يمني”، وموظف يعمل بمصنع سكر حلفا الجديدة توفى بعد فحص العينة، ليرتفع عدد المصابين بالولاية الى (7) حالات.
وطالب أرباب، المواطنين باتباع الإرشادات الصحية، والتبلغ الفوري في حال ظهور الأعراض لتحقيق سلامة المجتمع من تفشي المرض، منوهاً إلى جهود الولاية في ذات الصدد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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