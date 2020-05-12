السودان:تسجيل (161 ) حالة إصابة جديدة و (4) حالات وفاة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة الإتحادية تسجيل 161 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان وتسجيل 4 وفيات وتماثلت للشفاء 12 حالة وبهذا يرتفع عدد حالات الإصابة الي 1526 حالة والوفيات 74 حالة و تماثلت للشفاء 161 حالة. الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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