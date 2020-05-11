مصرفي : تأخر سداد أقساط البنوك يعيق تمويل الإنتاج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اكد الخبير المصرفي ابوعبيدة سعيد توقف الحركة التجارية و وجود التزامات مصرفية للكثير من رجال الاعمال

وقال ل(السوداني) ان سداد رجال الاعمال للاقساط في مواعيدها، امرا صعبا خاصة للقطاعات والاعمال التي توقف العمل بها اثناء فترة الحظر والحجر المنزلي.

وطالب سعيد، باتخاذ تدابير لزيادة حجم الكتلة النقدية القابلة، للتداول عبر الجهاز المصرفي ، وتوجهيها للانتاج، خاصة مع اقتراب الموسم الزراعي الصيفي

واشار سعيد ، لسلبية تأجيل الاقساط في تحريك موارد البنوك لتمويل الانتاج، داعيا لوضع تدابير لزيادة حجم الكتلة النقدية ،ومضاعفة الانتاج و دعم الشرائح الانتاجية التي تضررت من الحظر ، وتراجع طلبها على السلع خاصة ذات الطلب المرن لقلة الدخول في المدى القصير

وتوقع ان يؤدي هذا الوضع لركود الطلب على السلع ، و تضخم تكاليف الانتاج،

وناشد رئيس غرفة الغذائيات كمبال علي كمبال ، مؤخرا البنك المركزي ، بتوجيه المصارف لتأجيل اقساط العملاء من القطاع الخاص لمدة ٣ شهور على الاقل لتوقف نشاط القطاع الخاص منذ بدء جائحة كورونا.