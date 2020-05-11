إنسياب (سلعتي)بمنافذ الخرطوم

الخليج 365 : وقف مدير التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة مبارك محجوب، على سير العمل بنقاط توزيع، برنامج من المنتج للمستهلك، بمحلية الخرطوم

واكد، اقبال المواطنين على الشراء،

وقال في تصريح صحافي اليوم (الاثنين) ان الوزارة رصدت مساندة ودعم المواطنين للمبادرة

يذكر ان نقاط البيع شملت كلا من ميادين الكتيبة، و التلال بمايو وميدان الشهيد عثمان الحاج،بالصحافة و ميدان الرابطة جبرة مربع 6 ، الازهري والصحافة ميدان الزعيم الازهري مربع 10، عد حسين والكبابيش والمنصورة، السلمة الخيرية ميدان مربع 5.

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