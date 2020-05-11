جمال فرفور يهاجم (البندول) لترديده أغنية (عصافير)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

هاجم الفنان جمال فرفور الفنان أحمد فتح الله (البندول) بسبب ترديده لأغنية(عصافير) دون ذكر اسمه باعتباره صاحب الأغنية الأصلي.

وقال فرفور في تصريح خص به (كوكتيل): أغنية (عصافير) التي رددها البندول في برنامج (أغاني وأغاني) هي ملكي من كلمات عبدالرحمن مكاوي وألحان صلاح إدريس وشاركني في أدائها الفنان حسين شندي بطلب مني لأنه كان حضوراً أثناء البروفة، الأغنية لها ما يقارب الخمسة عشر عاماً و أنا أرددها، مضيفاً (كنت أتمنى أن يذكر البندول اسمي بأنني صاحبها وهو مشارك في الأداء حفاظاً على حقي الأدبي ما دام أن الأستاذ السر قدور نسي ذلك ومن حقي أن أتكلم عندما يتم هضم هذا الحق وأن يعلم البندول أنه أخطأ حتى لا يكرر ذلك الخطأ مرة أخرى بأن يتجاوز أصحاب الحق الأصيل في الأغنية، قلت ذلك وليس بيني وبينه خلاف بل كنت من أوائل الفنانين الذين أخذوا بيده في بداياته ولكن الحق حق . وأضاف (لن أشرع في اتخاذ إجراء قانوني ضده أو ضد القائمين على أمر البرنامج نسبة للفترة الجميلة التي قضيتها كأحد المؤسسين للبرنامج، مختتماً (لكنني ألوم إدارة البرنامج و الموسيقيين الموجودين في الحلقة لأنهم يعلمون أن الأغنية لي وغض الطرف عن ذكر اسمي فيه تجاوز واضح و يجب الانتباه.)