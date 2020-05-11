طلب عاجل من حمدوك بشأن اختيار الولاة.. تعرف عليه

الإثنين 11 مايو 2020

طالب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الإثنين، بتسريع اختيار الولاة المدنيين لضمان معالجة جذرية للصراع القبلي بعد سقوط قتلى في اشتباكات بولاية كسلا.



ووصف حمدوك الأحداث التي شهدتها ولاية كسلا بأنها "مؤسفة"، لافتاً إلى أنها امتداد لأحداث وقعت في مناطق أخرى بالسودان راح ضحيتها أرواح غالية.

وطالب رئيس الوزراء السوداني، في سلسلة تغريدات بـ"إنشاء آليات للمساءلة عن مثل هذا الأحداث".

وأكد أن "البلاد تمر بمرحلة مفصلية تتطلب من الجميع التحلي بالروح الوطنية الصادقة والتكاتف والترابط ونبذ الفرقة والجهوية والقبلية وإشاعة روح السلام والتسامح".

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وقُتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون في تجدد اشتباكات بين قبيلتي بمدينة كسلا شرقي السودان، منذ الجمعة الماضية.

ويعود الصراع بين قبيلتي البني عامر والنوبة في ولايات السودان الشرقية (القضارف، البحر الأحمر، كسلا)، العام الماضي، إثر شجار عادي بين شخصين من القبيلتين، وتطور لدرجة دامية خلفت مئات القتلى والجرحى.

وأعلن والي ولاية كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر همت، في تصريحات صحفية الأحد، توقيف 59 شخصا من القبيلتين.

ويعقد مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اجتماعا طارئا، غدا الثلاثاء، لبحث إرسال قوات أمنية لاحتواء الاشتباكات القبيلة التي نشيت في شرقي وغربي البلاد.

وشهدت ولاية جنوب دارفور الأسبوع الماضي، اشتباكات مماثلة بين قبيلتي الرزيقات والفلاتة، أدت إلى مقتل 30 شخصا على الأقل، وتم احتوائها بعد إرسال تعزيزات عسكرية.