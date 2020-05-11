الركود يجبر الدولار على الاستقرار بالسوق السوداء للعملات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أجبر الركود في العرض والطلب بالسوق الموازي العملات الأجنبية سعر الصرف على الاستقرار طيلة الـ10 أيام الماضية. ففي وقت ظلّت توقعات بحدوث تراجع في السعر خلال الأيام الماضية بسبب انتعاش الغرض مع اقتراب عيد الفطر وطلب التجار لتغطية مستلزمات العيد, إلا ان السعر ظل مستقرا. وأكد متعاملون بالسوق السوداء للعملة لـ”الراكوبة” أن سعر الصرف للدولار الأمريكي ظل عند 133 مقابل الجنيه والشراء 131جنيه. بالمقابل وبحسب المتعاملين, أستقر سعر الريال السعوديعند 33 جنيها للبيع، و32 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي داخل السودان 32.5 جنيه للبيع، فيما بلغ بسعر بدبي 35.5 جنيه للشراء، و36 جنيه للبيع ، وبلغ سعر صرف اليورو 139 جنيه للبيع، و137 للشراء، بينما بلغ سعر الإسترليني 150 جنيها للبيع، و148 جنيه للشراء.

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