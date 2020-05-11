الحجر على النفقة الخاصة.. ترتيبات لعودة السودانيين العالقين ببعض الدول

كشف مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن تلقي الوزارة عدداً من الاستفسارات من بعثاتها في الدول التي يوجد بها عدد من السودانيين العالقين بشأن العودة للبلاد، والاحترازات الصحية لجائحة (كورونا).

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وأوضح المصدر بحسب صحيفة الصيحة، اليوم، أن الاستفسارات تركزت حول تكلفة الحجر الصحي المتعلق بفيروس (كورونا) ومدة الحجر والمواقع التي ستخصص للعالقين الراغبين في العودة وتحمل تكلفة الحجر الصحي.

وطبقاً للمصدر فإن وزارة الخارجية رفعت الاستفسارات إلى لجنة الطوارئ الصحية العليا للنظر فيها وإفادة الوزارة بالمعلومات المطلوبة توطئة لرفعها إلى السفارات المعنية بالعالقين، حيث شرعت اللجنة في دارسة الملف.

وتشير الصحيفة إلى أن بعض السفارات تلقت الأيام الماضية توجيهاً بحصر الراغبين في تحمل تكلفة الحجر الصحي من العالقين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)