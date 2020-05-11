والي الجزيرة يوجه بفرض الحظر الكامل على مدينة الحصاحيصا

وجه اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف بفرض الحظر الكامل على مدينة الحصاحيصا. وأشار الوالي في رسالة بحسب سونا، صباح اليوم من معزله الصحي للترتيبات الجارية مع شرطة الولاية للدفع بقوة مشتركة من القوات النظامية لمنع التفلتات بمدينة الحصاحيصا وقفل المعابر ومنع صلوات الجماعية والجمع والتراويح والتشدد في قفل الأندية ومنع ستات الشاى وأندية المشاهدة وتفعيل الطوارئ الصحية والإلتزام بموجهات وزارة الصحة الإحترازية للحد من إنتشار فايروس كورونا. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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