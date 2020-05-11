(تصريح كورونا ) يهزم الحظر ويعرض المواطن للخطر

استهجن الخبير الاقتصادي د. عبدالله الرمادي ما تفعله الحكومة السودانية في هذه المرحلة من جني المكاسب من معاش الشعب بواسطة ما يسمى ( بتصريح الكورونا ).

وقال الرمادي بحسب صحيفة صوت الأمة: ان الحكومة فشلت في مواجهة فيروس كورونا بابسط المعينات ووصف ذلك بانها (نازلة) كبيرة قد حلت على المواطنين بدلا من ان تقف الحكومة مع المواطنين في جائحة كورونا وتخفض الجبايات التي تفرضها علي البقالات والتي تقدر ب (1000) ج في اليوم مقابل السماح لهم بالعمل خلال ساعة الحظر .

وتساءل الرمادي لماذا لا تسمح الحكومة بالزمن للجمع ومجانا ولماذا تفرض رسوم باهظة ، بالرغم من انها بهذا الفعل تتسبب في نشر وباء فيروس كورونا ، اذا لا يوجد غرض من فرض حظر التجوال الشامل ، لان الاهداف اصبحت واضحة ويتم التنازل عن الحظر مقابل رسوم معينة تفرضها الحكومة فهل هذه الرسوم من اجل صحة المواطن .

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ويرى الرمادي ان ما يتم فرضه من قبل الحكومة من قرارات رسوم يهزم الحظر ، وهذا العمل لا ينبغي ان يصدر من حكومة راشدة ، ولا يمكن ان تبيع للناس السماح بفك الحظر بمقابل مادي بالرغم من ان ذلك يعرض صحة المواطن للخطر ، وقال الرمادي ان ما يتم فعله الان منافي للغرض الذي تم لاجله فرض حظر التجوال الشامل .

واشار الرمادي الي انه لايوجد حظر بمجرد ان سمحت الحكومة للمواطن بدفع رسوم مقابل فك او كسر الحظر ، وهذا يجعل الحكومة تلهث وراء الجبايات علي حساب مصلحة المواطن .

وطالب الرمادي الحكومة بان تتراجع عن قرار فرض رسوم جبايات او مايسمى بـ (تصريح الكورونا) الذي تفرضه علي تجار المواد الغذائية لانه معيب في حق الحكومة السودانية .