عاجل.. حمدوك يجري مشاورات مع قوى الثورة لمواجهة تحديات الانتقال

الإثنين 11 مايو 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

قال رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، إن ملامح التغيير في البلاد لن تكتمل الا بوجود شراكة حقيقية بين كافة مكونات الثورة، أثناء ذلك واصل لقاءاته مع القوى السياسية المنضوية في تحالف قوى اعلان الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية.



وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أمس، أن المشاورات التي اجراها" حمدوك"، مع عدد من قادة احزاب قوى (التغيير)، تناولت التحديات التي تواجه عملية الانتقال في البلاد، وتقييم لأداء الحكومة الإنتقالية منذ تسنمه المنصب العام الماضي.

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وشملت اللقاءات رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدى، وقادة تجمع المهنيين السودانيين، وتجمع القوى المدنية، ورئيس حزب التحالف الوطني السوداني كمال اسماعيل.

وأكد(البيان) سعي رئيس الوزراء، لإنجاح عملية العبور نحو الديمقراطية والوصول إلى تحقيق أهداف الثورة المتمثلة في شعار الحرية والسلام والعدالة، مضيفا من هذا المنطلق تأتي اللقاءات مع القوى السياسية والمدنية الثورية لتوثيق الرابطة بين هذه القوى التي يجب أن تعمل كداعمٍ لحكومة الثورة.

وأشار البيان إلى ان أهداف لن تكتمل ملامحها دون صُنع شراكة حقيقية بين مكونات الثورة؛ وما إحكام حلقات الوصل بينها إلا خطوة واسعة في خطوات مسيرة التواثق السياسي الذي جمعها كحزمةٍ عصيةٍ على التكسير.