الإثنين 11 مايو 2020 كتب وكالات قدّمت اليابان 2.4 مليون دولار أمريكي، دعمًا إضافيًا لبرنامج الأمم المتحدة في السودان، لمساعدة المجتمعات الأكثر ضعفًا وعُرضة للخطر، بولايات جنوب وغرب وشمال كردفان، إضافة إلى النيل الأزرق والنيل الأبيض وسنار ودارفور.

وأوضح مدير مكتب الأمم المتحدة في السودان، سيلفا راماشاندران أن التمويل الجديد سيثمر في تعزيز مشروع الاستقرار الاجتماعي للجماعات والمجتمعات المُعَرَّضة للخطر في ولايات السودان الجنوبية وولايات دارفور، علاوة على المناطق الطرفيَّة في الخرطوم، مبينًا أن المشروع يعمل على تعزيز استقرار المجتمعات المتأثرة بالنزاعات في مواجهة المخاطر الاجتماعية مثل عطالة الشباب، الجريمة والضغط على الخدمات الأساسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. اليابان تقدم دعمًا إضافيًا لبرنامج الأمم المتحدة في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.