عبرالخطوط الجوية السودانية..نقل لحوم سودانية مبردة إلى سلطنة عمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : امت الخطوط الجوية السودانية بتنفيذ رحلة شحن إلى سلطنة عمان ( الخرطوم /مسقط /الخرطوم) عبر طائرتها الإيربص A320 ،

محملة بأطنان من اللحوم السودانية المبردة،

كأول رحلة ضمن سلسلة رحلات تعتزم شركة سودانير تنفيذها في مجال الشحن.

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