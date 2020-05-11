إيقاف بث الأغاني في رمضان ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• يا ريت اذا المسؤولين في الدولة أصدروا مثل هذا القرار ..

• إيقاف بث الأغاني السودانية والغير سودانية من جميع قنواتنا الفضائية ..

• أول حاجة ح نرتاح من تشويه للأغاني الجميلة ..

• من كل من يدعي انه فنان ..

• وتاني حاجة نحافظ على الأرث الرائع الذي تركه لنا الفنانيين الأوائل بأصواتهم التي لن تتكرر ..

• وعشان الناس كمان تتفرغ فقط للعبادة في هذا الشهر الفضيل ..

• ما ممكن حضرة سيادة قنواتنا الفضائية مفتكرة رمضان دا لزيادة بث الأغاني فقط ..

• ويا ريت اذا قامت ببثها بعد دا بأصوات الفنانيين الكبار وأصحاب هذه الأغاني الحقيقيين ..

• فيها شنو اذا زادت عدد البرنامج الدينية خلال برمجة رمضان ..

• كمان اوجه رسالة للقنوات الفضائية .. عندكم 11 شهر أمنحوا الفرصة لكل من يسعى ان يصبح فناناً ..

• عليكم الله ما تنسوا زول ..

• كمان أمنحوه الفرصة عشان يشوه الاغاني الدرر زي ما عايز ..

• يعني مثلا المرحوم مصطفى سيدأحمد عندما ظهر لأول مرة في التلفزيون .. يا ربي عشان يتعلم ياااادوب ..

• ولا أهرامات الفن السوداني .. إتمسحوا (بالكريمات والجل) وإرتدوا الضيق والصارخ من الألوان من أجل كسب ود الجمهور والاعلان عن الرسمي عن إرتياد عالم الغناء ..

• طبعا مستحيل كانوا بعملوا كدا ..

• جميع الفنانيين الكبار .. إجتهدوا وإختاروا الأروع من الكلمات .. ما عشان الظهور في التلفزيون ولا الاذاعة ..

• عشان الظهور في المنتديات الثقافية التي كانت موجودة في ذلك العصر الذهبي ..

• هذه المنتديات كانت تشهد حضور عمالقة شعراء السودان ..

• وإذا أعجب الشاعر بصوت أحد المطربين الجدد .. يمنحه إحدى روائعه من الأغاني ..

• والسبب في ذلك حتى لا يتم تشويه لكلماته التي عانى كثيرا في اختيار الأجمل منها .. وحتى تصل للمستمع في أبهى صورة ..

• في الوقت داك الظهور للجمهور عبر التلفزيون والاذاعة كان حلم يراود كل فنان مبتدىء ..

• هذا الشرف لن يناله إلا عقب إجازة صوته رسمياً ..

• الراحل (وردي) في إحدى الحوارات ذكر انه عانى كثيرا لإجازة صوته ..

• دا وردي فنان أفريقيا الأول عانى من كدا ..

• يعني جماعتنا ديل مفروض يعملوا شنو ؟؟؟؟!! ..

• يعملوا نايمين من الغناء بس ..

• والله انا برضو بصوتي الشين دا ممكن عادي أغني ..

• وبكرة اظهر في قناة معروفة ..

• بس الواحد قاعد يدلع شوية وما مستعجل ..

• في مشكلة أكبر من كدا ..

• في ناس شايفه نفسها انها تعتبر مرجع للأغاني .. وبتساهم بصورة كبيرة في تشويه الأغنية السودانية ..

• اذا كنت مسؤول في البلد دي ما بتردد في اصدار قرار بمنع ترديد أغاني الفنانيين الكبار ..

• مافي رمضان بس .. في كل ايام السنة ..

• ووضع شروط صعبة جدا لإجازة الصوت .. وكما كان يحدث في الماضي ..

• لكن اعتبر فكرة ايقاف بث الأغاني طيلة ايام شهر رمضان فكرة جيدة ..

• شهر واحد ما بعمل ليكم حاجة ..

• اللهم إني صائم ..

• والحمدلله على كل حال ..

((صمت اخير)) ..

• أكيد بكرة احلى وأجمل ..