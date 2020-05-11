إيقاف بث الأغاني في رمضان ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• يا ريت اذا المسؤولين في الدولة أصدروا مثل هذا القرار ..
• إيقاف بث الأغاني السودانية والغير سودانية من جميع قنواتنا الفضائية ..
• أول حاجة ح نرتاح من تشويه للأغاني الجميلة ..
• من كل من يدعي انه فنان ..
• وتاني حاجة نحافظ على الأرث الرائع الذي تركه لنا الفنانيين الأوائل بأصواتهم التي لن تتكرر ..
• وعشان الناس كمان تتفرغ فقط للعبادة في هذا الشهر الفضيل ..
• ما ممكن حضرة سيادة قنواتنا الفضائية مفتكرة رمضان دا لزيادة بث الأغاني فقط ..
• ويا ريت اذا قامت ببثها بعد دا بأصوات الفنانيين الكبار وأصحاب هذه الأغاني الحقيقيين ..
• فيها شنو اذا زادت عدد البرنامج الدينية خلال برمجة رمضان ..
• كمان اوجه رسالة للقنوات الفضائية .. عندكم 11 شهر أمنحوا الفرصة لكل من يسعى ان يصبح فناناً ..
• عليكم الله ما تنسوا زول ..
• كمان أمنحوه الفرصة عشان يشوه الاغاني الدرر زي ما عايز ..
• يعني مثلا المرحوم مصطفى سيدأحمد عندما ظهر لأول مرة في التلفزيون .. يا ربي عشان يتعلم ياااادوب ..
• ولا أهرامات الفن السوداني .. إتمسحوا (بالكريمات والجل) وإرتدوا الضيق والصارخ من الألوان من أجل كسب ود الجمهور والاعلان عن الرسمي عن إرتياد عالم الغناء ..
• طبعا مستحيل كانوا بعملوا كدا ..
• جميع الفنانيين الكبار .. إجتهدوا وإختاروا الأروع من الكلمات .. ما عشان الظهور في التلفزيون ولا الاذاعة ..
• عشان الظهور في المنتديات الثقافية التي كانت موجودة في ذلك العصر الذهبي ..
• هذه المنتديات كانت تشهد حضور عمالقة شعراء السودان ..
• وإذا أعجب الشاعر بصوت أحد المطربين الجدد .. يمنحه إحدى روائعه من الأغاني ..
• والسبب في ذلك حتى لا يتم تشويه لكلماته التي عانى كثيرا في اختيار الأجمل منها .. وحتى تصل للمستمع في أبهى صورة ..
• في الوقت داك الظهور للجمهور عبر التلفزيون والاذاعة كان حلم يراود كل فنان مبتدىء ..
• هذا الشرف لن يناله إلا عقب إجازة صوته رسمياً ..
• الراحل (وردي) في إحدى الحوارات ذكر انه عانى كثيرا لإجازة صوته ..
• دا وردي فنان أفريقيا الأول عانى من كدا ..
• يعني جماعتنا ديل مفروض يعملوا شنو ؟؟؟؟!! ..
• يعملوا نايمين من الغناء بس ..
• والله انا برضو بصوتي الشين دا ممكن عادي أغني ..
• وبكرة اظهر في قناة معروفة ..
• بس الواحد قاعد يدلع شوية وما مستعجل ..
• في مشكلة أكبر من كدا ..
• في ناس شايفه نفسها انها تعتبر مرجع للأغاني .. وبتساهم بصورة كبيرة في تشويه الأغنية السودانية ..
• اذا كنت مسؤول في البلد دي ما بتردد في اصدار قرار بمنع ترديد أغاني الفنانيين الكبار ..
• مافي رمضان بس .. في كل ايام السنة ..
• ووضع شروط صعبة جدا لإجازة الصوت .. وكما كان يحدث في الماضي ..
• لكن اعتبر فكرة ايقاف بث الأغاني طيلة ايام شهر رمضان فكرة جيدة ..
• شهر واحد ما بعمل ليكم حاجة ..
• اللهم إني صائم ..
• والحمدلله على كل حال ..
((صمت اخير)) ..
• أكيد بكرة احلى وأجمل ..
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف بث الأغاني في رمضان ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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