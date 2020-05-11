أزمة عويصة بولاية القضارف جراء فيروس كورونا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مصدر موثوق بولاية القضارف لـ(السوداني)، إن هناك بوادر أزمة بشأن امتلاء مركز العزل المستخدم في العناية بالمصابين بمرض ( الكورونا).

يشار إلى أن الجهات الحكومية بالقضارف حددت مدرسة القابلات بحاضرة الولاية كمركز للعزل.

وأضاف المصدر الطبي، أن مركز العزل المستخدم، امتلاء بالمرضى وذلك نسبة للانتشار المجتمعي للمرض على نطاق الولاية، لافتاً النظر في الوقت نفسه إلى أن هناك توقعات بالمزيد من الانتشار وذلك في ظل مخالطة بعض المصابين بالمرض، لأشخاص آخرين وهو ما يمكن أن يتسبب في خطر ( العدوى).

وأوضح المصدر لـ(السوداني)، أن الجهات الطبية وتحسبا لزيادة عدد الحالات، طالبت بالشروع الفوري في تحديد أماكن جديدة للعزل الفوري للمرضى.

وجاء على رأس الخيارات التي تم تحديدها مبنى التأمين الصحي إلى جانب مستشفى الجيش ومستشفى الشرطة.

ولفت النظر إلى أن الجهات الصحية في انتظار تجاوب الجهات الأمنية بالولاية بشأن إمكانية الاستفادة من المستشفيات العسكرية.

واوضح المصدر، بأن واحد من الخيارات المطروحة للاستفادة منها في العزل هو مبنى السجن الجديد الذي تمت إقامته بالولاية والذي يسع ل ٣ الف شخص.