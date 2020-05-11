شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجه رئيس مجلس السيادة ، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القوات النظامية كافة، التصدي لكل من يعبث بأمن المواطن بلا تردد أو تهاون بما يؤمن الأنفس والأموال،

ودعا البرهان، في بيان له،

المواطنين إلى تفويت الفرصة على دعاة الفتنة الذين يسعون إلى هدم القيم السودانية السمحة والنبيلة، والوقوف إلى صوت الثورة وشعارها (وطن خالٍ من العنصرية والقبلية).

وأكد البرهان أنهم سيقفون ضد المتآمرين ضد أعداء الشعب وثورته المجيدة.

وأضاف :(إننا نتابع بقلق الأحداث القبلية المؤسفة التي وقعت بعدة مناطق في البلاد، مما تسبب في ازهاق أرواح وتضرر الممتلكات)، وقطع أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التحلي بالروح الوطنية الصادقة المستمدة من روح ثورة ديسمبر، وأعرب عن أمله في أن تكون الروح هي للبناء وروح الإخاء استشعاراً للخطر الذي يحدق ببلادنا والذي يتطلب التكاتف والترابط وليس الاحتراب أو الاصطفاف القبلي والجهوي الذي بلا شك سيعيق مهام الفترة الانتقالية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس السيادة يوجه القوات النظامية بالتصدي لكل من يعبث بأمن المواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.