شباك الصف الخامس الابتدائي.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

# الحصة الصباحية /

برنامج (اغاني واغاني) هذا العام متل صحن (الفول) البجيبوه ليك في الغداء..

البرنامج مثل الزول اللابس ليه (فانلة سقط) في درجة حرارة تصل الى (47) درجة.

او متل عالم الفلك – الخالو عندو (صلعة)!!!…دي كل علاقتو بالفلك.

………….

• هل تذكرون (شباك) الصف الخامس الابتدائي – اعتقد ان اي زول عندو (مغامرات) في المدارس، كان عندو ذكريات جميلة مع (شباك) الفصل الخامس الابتدائي.

• لا بد ان تكون عندك علاقة ما بذلك الشباك – وعشان ما نلخبط الكيمان شباك الفصل الخامس الابتدائي تحديدا – اخر شباك في الفصل.

• هذا الشباك دائما بكون (فاتح) – وهو دائما كذلك بكون متورط مع الطلبة الذين يتسللون من الدراسة ويدكون الحصة الاخيرة.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• شباك الصف الخامس الابتدائي بتقعد فيه في (الفسحة) ، وبتترنم وانت قاعد عليه ببعض اغنيات عثمان الشفيع.

• ما عارف ليه الواحد بترنم فيه تحديدا باغنيات عثمان الشفيع ..يمكن عشان اغنيات عثمان الشفيع – الذكريات والقطار المر والفارقت يا حليلها واللون الخمري ولحن الحياة عندها علاقة وثيقة بذلك الشباك.

• الشباك دا برضو الطلبة بقعدوا يحكوا فيه قصصهم العاطفية.

• مراراتهم ..واوجاعهم …واشواقهم …واحلامهم الكبيرة.

• شباك الفصل الخامس شال تقيل مع (الطلبة).

• شاركهم في الهم …واتحمل معاهم كل البلاوي.

• المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).

• واطول ليكم في الموضوع.

• ما يؤخذ على (الشباك) – انو مرة كدا كل شهر على الاقل بشرط ليك (القميص) – فيه (مسمار) احيانا بمسك في القميص ويشرطو.

• والشباك ايضا من علاماته البارزة بكون ما فيه (ترباس).

• طبعا نحن (الدغالة) دي عندنا راكبة في أي حاجة…حتي في شباك الفصل الخامس الابتدائي.

• في اصحابك بكون عندك صاحب (دغل)..ما يضرب ليك إلّا وقت تشيلك نومة.

• بس عشان تقوم تصحى.

• اعملوا شير.

• بين اصحابك بكون عندك صاحب ..ما بفتح ليك بس إلّا سيرة المواضيع البتعكرك ، وتعمل ليك سوء هضم.

• وبين اصحابك بكون عندك صاحب عارفك ما بتحب (الجبنة) في الفول …لكن صاحبك دا كل ما يجهز الفطور بكب في الفول (جبنة).

• دغالة كدا بس.

• وفي البيت بكون عندك زول دغل …قدر ما يلقاك بتابع ليك في برنامج او مسلسل في التلفزيون بيقوم يشيل الريموت ويحوّل القناة ويقول ليك دقيقة بس.

• في ناس كدا.

• الدغالة جارية في دمهم.

• زي عاصم البنا في برنامج (اغاني واغاني)…بعتبرو من الفنانين الدغلين ..يعني تلقى الفنانين في البرنامج كلهم بغنوا في اغنيات (خفيفة) وبتاعة (رقيص) يقوم عاصم البنا عشان يعمل فيها حريف وزل خطير وسارق اللعب بقوم يغني ليك (غضبك جميل زي بسمتك).

• انتوا ممكن تعتبروا الموضوع دا (فلّاحة) …انا ما بعتبرو كدا…انا بعتبر الموضوع دا (دغالة).

• زي الممثل البحاول يسرق (الكاميرا) من زميله.

• دي دغالة يا ناس.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• الزول الدغل لو قعد معاك في صحن بامية (مطبوخة) تلقاه من اللقمة التانية نشن على (العضم) الفي الملاح.

• نمر عليهو طوالي وقنص ليهو في طرف الصينية.

• حكمة الله ما يختار إلّا (العضم).

• العضم قدر ما يحاول يزوغ..ما بفلت منو.

• اعملوا شير.

• وكمان بطلعو برة الصينية ..وبمشى عليه وقت يتفرغ ليه ..عشان يكون فاضى وما عندو قضية غيرو.

• الحاجات دي (دغالة) يا عالم.

• انتو بي حسن نية اوعكم تعتبروها (سذاجة) ساكت او (صدفة)…ابدا ..دي (دغالة).

• كمان نحن ما بنعرف (الدغالة) من (حسن النية).

• في لاعب في الهلال في السنوات الماضية – قالوا كان لاعب (دغل) شديد.

• سألت منو مرة زميل لعب معه في الهلال ..قلت ليه (دغالة) اللاعب دي كيف؟.

• الكلام دا جدا؟.

• زميلو قال لي مرات الهلال بكون بنقل في كورة جميلة ..واللاعبون بتناقلوا الكورة وبمرروها فيما بينهم (10) او (15) تمريرة.

• شيء بالصدر.

• وشيء بالكعب.

• وشيء بالرأس.

• وقت الجمهور ينفعل مع هذه (النقلات) والتمريرات الرائعة ، بقوم هذا اللاعب يشيل الكورة ويوديها (الكشافات)…اللاعب دا ما كان بعجبو اللعب الجميل…الكورة لو ما مشت (الكشافات) ما برتاح ..ولا بهدأ ليه بال.

• اها نوع دا في الكورة نحن بنسميه (دغالة).

• نحن ما عندنا ليها (تسمية) غير كدا.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• الدغالة هسع عاوزة تطلعنا من شباك الصف الخامس…ومن ذكرياته الجميلة ..وايامه الخوالي.

• طبعا من اسباب تراجع التعليم وتدهوره …هو ان شباك الصف الخامس لم يعد له البريق كما كان له في الاجيال الماضية.

• اجيال هذا الزمن ما عندهم علاقة بذلك الشباك …ولا فارق معهم في حاجة.

• الطالب الى ان ينتهي عامه الدراسي ..ما بكون شاف الشباك فاتح او قافل.

• في جيلنا الطالب الكان بكون قاعد جنب ذلك الشباك بكون طالب شفت …وعارف أي حاجة.

• زي الحكومة.

• أي كارثة بتحصل في الفصل ..بتكون من الطالب الذي يجلس مجاورا لذلك الشباك.

• الشباك للامانة كان شباك (كوارث).

• منطقتو …منطقة (كوارث) رسمية.

• افسر ليكم الحتة دي.

• رامز جلال – من غير شك ..وبدون أي مفاصلة …بكون قضى سنته الخامسة في المدرسة في ذلك الشباك.

• الشغل البعمل فيه رامز جلال دا – شغل طلاب شباك الصف الخامس.

• واضح.

• شباك الصف الخامس – برضو مرات كتيرة بكون عندو (جن).

• جن ما مفهوم كدا.

• يعني مرات الناس بتكون (صانة) شديد في الفصل …والحصة شغالة ..تقوم ضلفة من الشباك تخبط في الحيطة.

• هكذا بدون سبب.

• ومن غير ما يكون في عاصفة او ريح.

• الشباك منو وليه ..يقوم يخبط في الحيطة.

• ما عارف الحكاية دي يمكن لنا ان نفسرها كيف؟.

• ما عارف.

• لكن في طلبة في الفصل دائما بطلعوا دعاية في الشباك ..ويقولوا ليك الشباك دا (مسكون).

• مسكون شنو؟.

• هو شباك …وإلّا شقة؟.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• …………

متاريس

• المسرحي والمثقف السوداني المخرج والشاعر عماد الدين ابراهيم في ذمة الله.

• مبدع كان يعمل في هدوء وبعيدا عن الاضواء رغم انه يعمل وسط الاضواء.

• عماد الدين إبراهيم، شغل لاكثر من ست سنوات منصب المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام بولاية الخرطوم مع ذلك كان يركب سيارة متواضعة …ولا يملك من الـ (99) قطعة ارض التى يملكها علي كرتي او الـ (133) قطعة ارض التى تملكها هند التقانة قطعة ارض واحدة باسمه.

• رحل هكذا عفيفا ..نظيفا.

• الفقيد يعتبر علماً من أعلام المسرح والثقافة والأدب والشعر والفنون بالبلاد.

• عماد الدين ابراهيم رحمة الله عليه كان قد تولَّى منصب المدير العام لهيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الخرطوم، فضلاً عن إسهاماته في مجال الإخراج المسرحي والشعر، كما عمل الفقيد أستاذاً للدراما بمعهد الموسيقى والمسرح.

• أخرج عماد الدين إبراهيم عدداً من المسرحيَّات التي اهتمَّت بقضايا المرأة والمجتمع، فقد كان مسرحه صوتا للمرأة التى عكس همومها بشكل ابداعي وجد الاستحسان من الجميع بما في ذلك الرجال.

• من مسرحياته التى اهتمت بالمرأة مسرحية (نسوان بره الشبكة) و(ضرة واحدة لا تكفي) و(عنبر المجنونات)…شارك معه في هذه الاعمال من الممثلين نادية احمد بابكر وفائزة عمسيب ونبيل متوكل.

• ايضا يعتبر عماد الدين ابراهيم شاعر غنائي مجيد كتب (لأنِّك عندي كل الخير) التي تتغنى بها فرقة عقد الجلاد الغنائية ، (وجينا نخت ايدينا الخضراء فوقك يا ارض الطيبين) التى تغني بها المبدع علي السقيد…اضافة الى اعمال غنائية اخرى لحنان النيل وغيرها.

• اللهم ارحم عماد الدين ابراهيم وماجد لياي واحسن مسواهما في الجنة مع الشهداء والصديقين.

• ولا حول ولا قوة إلّا بالله.