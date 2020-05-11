والي الجزيرة يدخل العزل لمخالطته مصاب بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت أمانة حكومة ولاية الجزيرة أن اللواء الركن أحمد حنان صبير والي الولاية المكلف دخل فى عزل منزلى، نتيجة لمخالطته شخصا أثبت الفحص الطبى إصابته بفايروس كورونا. وقالت أمانة حكومة ولاية الجزيرة، فى بيان ، إن الوالي يمارس مهام عمله من مكان العزل عبر وسائل التواصل المختلفة، لافتة إلى أن حالته الصحية جيدة. ودعا والي الجزيرة المواطنين إلى الالتزام باتباع إرشادات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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