شكوى من نادي الأهلي الخرطوم ضد المريخ …..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن نائب رئيس نادي الأهلي الخرطوم الفاتح التوم، أنهم سيقومون بتنفيذ أمر قبض ضد أحد المسؤولين بمجلس إدارة نادي المريخ الخرطوم خلال اليوم، رافضاً الكشف عن اسم المسؤول المعني.

وأوضح الفاتح أن النيابة أصدرت أمر قبض بخصوص مستحقات النادي الأهلي لدى مجلس فريق المريخ في صفقة انتقال اللاعب عماد الصيني البالغة (1.8) مليون جنيه.

وذكر الفاتح أن أمر القبض سينفذ خلال اليوم، وأشار إلى أنهم لم يكونوا يريدون اللجوء إلى هذه الخطوة، ولكنهم اضطروا لذلك بعد التماطل وعدم الرد وعدم الاحترام الذي وجدوه في هذا الأمر. المادة السابقة وكيل الغربال: العروض تنهال على محمد عبد الرحمن من بينها عرض من نادى فرنسي المقالة القادمة تغيب مسئول بإتحاد الكرة السوداني كورونا تغيب مسئول بإتحاد الكرة السوداني

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