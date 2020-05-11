وكيل الغربال: العروض تنهال على محمد عبد الرحمن من بينها عرض من نادى فرنسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تلقى اللاعب محمد عبد الرحمن مهاجم المريخ السابق ونادى الاهلى بوعريريج الجزائرى الحالى عرضا من نادى فرنسى بهدف الانتقال لصفوفه والاحتراف بالدورى الفرنسى فى الفترة المقبلة ، واكد الموريتانى عبدالحى ادومو وكيل اللاعب محمد عبدالرحمن و الشهير بالغربال ان العرض الفرنسى لم ياتى عن طريقه مباشرة لكن رئيس النادى الجزائرى استقبل عرض من نادى فرنسى بالفعل ، مضيفا ننتظر ان نستقبل العرض بصورة رسمية اذا اصبح الامر واقعا بعد زوال وباء فيروس كورونا المنتشر حاليا فى انحاء العالم .

على الصعيد تحصلت كورة سودانية على معلومات تفيد ان مهاجم المريخ السابق تلقى العديد من العروض الاسبوع الماضى من اندية اوروبية ومازال الغربال متحفظ عنها حتى اللحظة ، وتشير المتابعات الدقيقة ان هذه العروض الاخيرة تمت عن طريق وكلاء لاعبين فى أوروبا.

المعروف ان محمد عبدالرحمن الذى انتقل قبل اشهر عديدة للدورى الجزائرى قد خطف الاضواء بامكانياته المهولة ومساهمته بشكل مباشر فى انتصارات فريقه مما لفت انظار العديد من الاندية تتسابق لضمه لصفوفها.