ادركوا فداسي وجيرانها لاينجرفوا للهاوية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثيرة هى المشاكل التى تقع هنا وهناك ، وتتعدد اسبابها كما تتعدد ظروفها ، وكلها مرفوضة ومستنكرة بلا خلاف ، ولن تجد انسانا عاقلا يخشى الله ويتصف باقل درجة من الوعى ويتحلى بأبسط مراتب الإنسانية يمكن ان ينجرف وراء فتن سوداء كالحة منتنة ، سواء أكانت مشاكل قبلية أو صراعات مناطقية أو تحت أى عنوان .

ومع ان المشاكل ليست امرا جديدا ، ومع الاستنكار المتكرر لهذه الصراعات ، ومع تعهد الناس فى كل مرة ان لاينجرفوا وراء الفتنة ولايجعلوا من انفسهم اتباعا للشيطان ، مع كل ذلك لايتوقع الناس ان تنتهى هذه الصورة القبيحة من صور مجتمعنا ، لكن الغريب فى الامر والمستغرب ان لا يراعى الناس حرمة الشهر الكريم ، وحرمة القتال فيه وحرمة سفك الدماء فكيف ان جاء ذلك فى الشهر الحرام والعياذ بالله.

وقع الاقتتال فى دارفور وكسلا والجزير ة بكل آسف ، ومايزيد فى الاسف انه وقع فى شهر رمضان ، لكن قتال اهل الجزيرة (منطقة فداسى) كان غريبا وغير مسبوق ولايمكن تصديق ان قتالا واعتداءات وتحشيدا ضد بعض يمكن ان يقع لهذه الاسباب الواهية ، مع ان القتال أصلا غير مبرر مهما كانت الاسباب ، لكن انظروا الى هذا الجهل الذى وقع فيه بعض اهلنا فى منطقة فداسى بالجزيرة واحدى المواطنات تطلق نداء استغاثة لحسم ووقف ماوصفته بالحرب بين منطقة فداسي الحليماب وقرية العزارة ، والمطالبة بالتدخل السريع والفَوري لإنقاذ أرواح أهالي المنطقة ومايحدث من اقتتال بعد إعلان اكتشاف حالة بفيروس كورونا فى منطقة فداسي الحليماب مما جعل مواطني منطقة العزارة يرفضون اي مواطن قادم من منطقة فداسي خشية نقل العدوى للمنطقة ، ليتطور الأمر بحسب شاهدة العيان – تقوى دكام – إلى هجوم بالأسلحة البيضاء وحرق سوق منطقة فداسي.

واكثر مايؤسف له ما قيل عن بث المساجد في المنطقة نداءات التحريض والفتنة وتدعو الناس للجهاد حسب زعمهم واعداد القوة اللازمة لذلك ، وهذا امر غريب .

وأكدت الأنباء المتداولة أن سكان المنطقة يعيشون حالة من الرعب ولايشعرون بالأمان وهم في منازلهم خشية اي هجوم مباغت فكل طرف يخشى الاخر.

وتعود التفاصيل – بحسب تقوى – الي ان منطقه فداسي الحليماب بمحليه مدني الكبري ظهرت بها حاله أصابه بمرض الكرونا الأمر الذي أدي الي حظر أهالي فداسي وأصحاب عربات النقل من الدخول الي تلك القري بواسطه شباب القرية حفاظا علي سلامتهم وظنا أن ذلك يمنع دخول المرض الي مناطقهم الامر الذي اغضب اهل فداسي حيث اعلن أهلها عن المعامله بالمثل وتتطور الامر بسرعه بمهاجمة قرية العزازة لفداسي وبحوزتهم الأسلحة البيضاء ، وتم حرق سوق فداسي عن بكرة ابيه مع اطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع دون مراعاة لحرمة البيوت مما أدى الي اختناق العشرات نتيجة تعرضهم المباشر للغاز داخل منازلهم ، وقد وقعت اصابات بالغه بين المواطنين ونقل المصابون الي مدني ، وقد ورد ان اهالى فداسى خروجوا عن بكرة أبيهم متهيئين للرد على ماقام به سكان منطقة العرازة.

كلام غريب ويبعث على الحيرة ، ماذا دهى فداسى وجيرانها ؟ انه امر يستدعى التدخل الفورى لحل المشكلة ومنع المنطقة من الانجراف نحو الهاوية .