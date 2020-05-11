سوداكال رئيس نادي المريخ في مأزق حقيقي

الخليج 365 :

بدأ مجلس المريخ رحلة البحث عن طاقم فني ليشرف علي الفريق في الفترة المقبلة تحوطا لاستئناف النشاط وافادت مصادر مقربة من مجلس الإدارة أن الخيارات ستنحصر علي المدربين الوطنيين إذ لا يفكر المجلس في الاستعانة بمدرب أجنبي وانحصرت الترشيحات في فاروق جبرة الذي ينشط في تدريب الأهلي مروي وبرهان تيه وخالد هيدان الذي حقق نجاحا لافتا رفقة هلال التبلدي.وتشير كل المتابعات أن فاروق جبرة لن يكون المدرب القادم بعد أن كان قد رفض العمل في وقت سابق بسبب الأوضاع الإدارية التي لم تتغير فيما سيضع فاروق نصب عينيه ما حدث لزملاءه السابقين مازدا.. محمد موسى عبد المجيد جعفر مرورا بإبراهومة وجمال أبوعنجه فيما افادت مصادر أن برهان لن يغامر بتاريخه وإمكانية التعاقد معه ستكون صعبة للغاية.