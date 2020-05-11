(سوداكال) يُفجر مفاجأة جديدة ويعيد الثنائي لطاقم المريخ الفني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعاد نادي المريخ، تعاقده لمدة عام مع الثنائي توماس مويير المعد البدني الألماني، إضافة لمدرب الحراس التونسي محمد الفطناسي، وذلك بعد إجتماع عقد مساء الأحد مع رئيس النادي آدم سوداكال بمكتبه في الخرطوم.

وقد أبدى الثنائي رغبة كبيرة في الإستمرار بالعمل بالنادي، وقدما خلال الإجتماع إعتذارهما عمّا بدر مؤخراً من إساءات طالت مجلس الإدارة والنادي، وكشف الثنائي أنه قد غُرر بهما من قبل المدير الفني السابق للفريق.

من جهته، أوضح رئيس النادي للثنائي أن مجلس إدارة نادي المريخ قد قبل إعتذارهما، ومن المنتظر أن يزاولا نشاطهما التدريبي مع الفريق عقب عودة النشاط الرياضي بالبلاد.