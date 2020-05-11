انتخاب سكرتارية جديدة لتجمع المهنيين السودانيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف تجمع المهنيين السودانيين صباح اليوم الاثنين عن انتخاب سكرتارية جديدة للتجمع مكونة من (9) أعضاء، وخلت القائمة من القياديين في التجمع د. محمد ناجي الأصم، وأحمد ربيع.

وقال تجمع المهنيين في بيان له، إن اجتماع المجلس أجاز إعادة هيكلة التجمع وتسمية مناديب جدد في المجلس المركزي وتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير.

وأوضح التجمع أن السكرتارية المُنتخبة ضمت كل (محمد عبدالرحيم، حسن فاروق، الفاتح حسين، سماهر المبارك، عثمان أبو الحسن، إسراء اسماعيل، أمجد المبارك، عمار الباقر، عبدالرحمن نور الدين).

وأكد أن السكرتارية الجديدة تم انتخابها عبر مجلس التجمع وبأسلوب ديمقراطي وروح بناءة؛ مشيرا إنها تتطلع لرفع فاعلية التجمع ووفاءً للثقة الغالية التي حفّتنا بها الجماهير.

وأشار إلى أن الخطوة تأتي في إطار العمل المتواصل في تجمع المهنيين السودانيين لمراجعة وتطوير الأداء ضمن مسار تقويم وإصلاح العمل القيادي في التجمع استجابةً للمطالب الموضوعية من أجسام التجمع وتجاوبًا مع نداءات الثوار ودعواتهم لاتخاذ خطوات جادة في سبيل ضخ دماء جديدة وتثوير هياكل تجمع المهنيين بهدف إنعاش العمل وتأكيد دور التجمع وموقعه في قلب حراك الجماهير.

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وقال تجمع المهنيين في منشورات على صفحته الرسمية تابعها الراكوبة نيوز “نخاطبكم اليوم مبشرين كل حادب على طريق ديسمبر العظيم، وكل حريص على منعة وريادة تجمع المهنيين ، لنزف إليكم انتخاب سكرتارية جديدة لتجمع المهنيين ، جرى انتخابها عبر مجلس التجمع وبأسلوب ديمقراطي وروح بناءة تتطلع لرفع فاعلية التجمع·

وتقدم تجمع المهنيين بالشكر والعرفان لطاقم سكرتارية التجمع الذين سلموا الراية اليوم، مع التقدير الأكيد للعمل الكبير الذي قاموا به وتصديهم لأعباء تنوء بثقلها الجبال خلال المرحلة الماضية. واضاف التجمع “سيتوالى تواصلنا مع جماهير شعبنا حول المهام الماثلة وما يواجهنا من تحديات؛

واشار التجمع الى انه يستمع إلى كل الأصوات الحريصة مؤيّدة وناقدة، واضاف ” يقيننا أن شعبنا متمٌ ما بدأه وأن إرادته هي الغالبة. وقريبًا يسفر الأفق لنا عن أمانٍ لم نعش إلا لها.

وفي اواخر مارس الماضي استقال الدكتور محمد ناجي الأصم من سكرتارية “هيئة القيادة” تجمع المهنيين السودانيين، مع الاحتفاظ بعضويته في التجمع.