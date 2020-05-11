عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 11 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

الصحة : تسجيل “201 “إصابة جديدة بفيروس كورونا و” 6″ وفيات

بيان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي

وزارة الصحة تصدر قرارا بفتح المؤسسات العلاجية الخاصة

انضمام حركتي «شهامة القومية وحركة نضال الهامش إلى تحالف حركات الكفاح المسلحة

مزارعوا القضارف يطالبون السيادي بالغاء قرار مصادرة عربات التاتشر

لجان المقاومه والتغيير بسوق ليبيا سوف نشرع لفتح بلاغات

الجريدة

انتخابات تجمع المهنيين

مدير الشرطة سنتعامل بصرامة مع المخالفين في سوق ليبيا

والي الجزيرة يدخل العزل المنزلي لمخالطته مصاب بكورونا

تجمع الطيران المدني يطالب لجنة التفكيك بتصفية وتجميد حسابات شركات المطار

الواثق البرير يكشف لـ(الجريدة) أسباب تعليق حزب الأمة نشاطه بـ(قحت)

باركوين يتهم جهات خارجية بالتورط في الاشتباكات القبلية بكسلا

تجمع التمريض يعلن الدخول في إضراب شامل

البرهان يوجه القوات النظامية كافة بحسم الصراعات القبلية بلا تهاون

مستوردو الأدوية يحذرون من إنهيار كامل للقطاع

وزير الصحة يعفي الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم

لجنة العربات غير المقننة تمنع استخدام (التاتشر) بواسطة المواطنين

أخبار اليوم

خلال حملة اغلاق سوق ليبيا….. مدير الشرطة سنتعامل بصرامة مع المخالفين

د. الناير يطالب الحكومة بعدم الاعتماد على اصدقاء السودان

مدير الرقابه علي التعدين التقليدي : تمديد حظر التجوال يوثر علي الشرائح الضعيفة

مدير هيئة مياه الخرطوم: محطاتنا تعمل بطاقتها القصوي رغم الظرف الاستثنائي

الوطن

الصحة تعلن عن ٢٠١ إصابة جديدة بفيروس كورونا

البرهان يدعو المواطنين لتفويت الفرصة على المتربصين

اعفاء الأمين العام للأدوية والسموم

تجدد الاشتباكات بين النوبة والبني عامر بكسلا ومقتل ٩ مواطنين

المجموعة المدنية المناهضة لسد النهضة تطالب بتحويل الملف للأمن والسلم الأفريقي ومجلس الأمن الدولي

والي الجزيرة في الحجر الصحي بسبب كرورنا

قرارات بجمع السلاح ومصادرة العربات غير المقننة

حزب الأمة يعلن رسمياً تجميد عضويته في قوى الحرية والتغيير

السوداني

وزير الصحة يعفي الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم

تجار ام درمان يناشدون السلطات لفتح السوق

الإستخبارات العسكرية بسنجة تضبط مواد مهربة الي دول الجوار

مطالبات بدعم ا لاقتصاد وإعادة الأوضاع لطبيعتها تدريجيا

النيل الدولية

البرهان يوجه القوات النظامية بالتصدي لكل من يعبث بأمن الوطن

دقلو يرأس اجتماع اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة

الفكي: مجلسا السيادة والوزراء وقوى الحرية يقفون خلف لجنة ازالة التمكين

حزب الأمة يعلن رسميا موقفه من تجميد العضوية في اعلان قوى الحرية والتغيير

الإستخبارات العسكرية بسنجة تضبط مواد مهربة الي دول الجوار

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السوداني الدولية

تخصيص قوات مشتركة لجمع السلاح

ضبط تانكر مُحمّل بالوقود في الدامر

كورونا تتسبب في هجوم ووقوع جرحى بين مواطني قريتين بالجزيرة

تجمع التمريض السوداني يدخل في إضراب مفتوح ويطالب بإقالة وزير الصحة

اليوم التالي

استخدام طائرات الدرون لمطاردة المجرمين وإبادة خمور مطمورة في غابة السنط

وفد اللجنة الاقتصادية العليا يصل بورتسودان

قنصلية بنغلاديش في الخرطوم تتفقد رعاياها وتقدم لهم مساعدات قيمة

آخر لحظة

استمرار تجميد نشاط الأمة القومي في الحرية والتغيير

قرارا بفتح المؤسسات العلاجية الخاصة وفق ضوابط مشددة

وزيرة العمل تخضع للحجر المنزلي وفحص (كورونا)

صوت الأمة

البرهان يوجه القوات النظامية التصدي لمن يعبث بأمن الوطن

مصادرة عربات دخلت السودان بطريقة غير مشروعة

تسجيل (201) إصابة جديدة بـ (كورونا)

مجمع الفقه يحدد زكاة الفطر بـ 135 جنيها

وكالة السودان للأنباء “سونا”

البرهان يوجه القوات النظامية بالتصدي لكل من يعبث بامن الوطن

دقلو يرأس اجتماع اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة

قائد ثاني قوات الدعم السريع يقود متحرك إعادة الحق

تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات

الفكي: مجلسا السيادة والوزراء وقوى الحرية يقفون خلف لجنة ازالة التمكين

460 مليون يورو دعم أصدقاء السودان

ابراهيم الشيخ يؤكد حرص الدولة علي ترقية وتطوير أداء الموانئ البحرية

مدير مياه الخرطوم: المحطات النيلية والجوفية تعمل بطاقتها القصوي

قانون جديد لحماية الأراضى الزراعية بالخرطوم

تدشين عمليات التعقيم والتطهير لمباني الإذاعة والتلفزيون وقناةالنيل الازرق

4 عربات و2 مولد كهربائي من الصحة الإتحادية للجزيرة

مرشد السمانية يعلن تعليق الحولية السمانية لهذا العام

200 لبسة وقائية من موظفي دال الغذائية للصحة بالجزيرة

الدعم السريع يسير قافلة صحية لولايات دارفور الخمس

الصحة بسنار تصدر قرارا بفتح المؤسسات العلاجية الخاصة

جهود لحصر وكلاء الغاز ببحري وتحديد الحوجة الفعلية