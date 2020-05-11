القبض على الأمين داؤود بعد عبوره القلابات بولاية القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر صحفية في الخرطوم ان السلطات بولاية القضارف حركت إجراءات في مواجهةالقيادي المعزول بالجبهة الشعبية للتحرير و العدالة الأمين داؤود ، حيث تم إيداعه الحراسة في القلابات عقب انتهاء فترة الحجر الصحي اول امس السبت.

وكشفت المصادر وفق جريدة صوت الامة ان السلطات قامت بالقبض علي الأمين داؤود بناءً على تحريك الإجراء من بورتسودان عقب خروجه من الحجر الصحي الذي وضع فيه بعد عبوره القلابات بولاية القضارف وتحويل بلاغه القديم في أحداث بورتسودان وقعت ديسمبر الماضي، الي سلطات القضارف بغية عرضه للمحكمة وتحويله الي الخرطوم.

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