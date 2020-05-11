مزارعوا القضارف يطالبون السيادي بالغاء قرار مصادرة عربات التاتشر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طالب مزارعي القضارف المجلس السيادي بالغاء قرار مصادرة عربات الدفع الرباعي ( التاشرات ) واستثناء ولاية القضارف من بين القرارات التى اصدرتها اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات الغير مقننة في اجتماعها الثالث امس و الذي تراسة الفريق اول محمد حمدان دقلو النائب الاول لرئيس مجلس السيادة

وعزي المزاعين اسباب مطالبتهم الاستثناء لا عتمادهم علي عربات الاندكروزر وسيارات الدفع الرباعي ( التاشرات) في معظم عمليانهم الزراعية والانتاجية .واشارو الى اهمية المزراع في سد تغرات الامن الاجتماعي اسوة بالموسسات الامنية التى تستخدم عربات الدفع الرباعي لحفظ الامن.

وعلمت التيار من مصادر موثوقة بتقدم مذكرة احتجاجية لوالى القضارف والمجلس السيادي باستثناء القضارف باعتبارها منطقة انتاج والتاتشر الوسيلة الوحيدة لعمل المزارع فضلا عن طرح عدد المشاكل التى تعترض سير الموسم الزراعي

وقال حيدر عبد اللطيف من كبار مزراعي القضارف للتيارنت.ان التاتشر تعتبر وسيلة حضور المزراع للحقل وهي بمثابة عربة اسعاف للتركترات وناقلة لمدخلات الانتاج ولا تستخدم لاغراض تهريب وخروج عن الدولة كما يحدث في ولايات اخري مشيرا الى ان حكومة النظام المباد كانت قد اصدرت نفس القرار الا انها منحت ولاية القضارف استثناء لذات الاسباب التى اشارو اليها مزراعي القضارف