شطة يوجّه نصائح لإدارة الأهلي المصري بشأن أطهر الطاهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وجّه عبدالمنعم شطة لاعب فريق الأهلي المصري السابق نصائح لإدارة النادي بشأن إمكانية التعاقد مع الطرف الأيمن لنادي الهلال أطهر الطاهر.وقال شطة في تصريحات لصحيفة الوطن المصرية إنّ أطهر الطاهر لاعبٌ رائع جدًا، وقدّم أداءًا مميزًا مع فريقه الهلال.وأضاف” على لجنة التخطيط مشاهدة مباريات أكثر له خصوصًا أنّه لم يظهر كثيرًا فإنّه في حال جاء للأهلي يجب أنّ يلعب بشكلٍ أساسي”.وذكر شطة” على الفريق أنّ يعمل تحليل له وألاّ يدفع فيه مبلغًا كبيرًا، لأنّنا لن نعرف هل سيكمل بنفس القوة أم لا”وأكّد شطة جاهزيته لتسهيل مهمة انتقال اللاعب للأهلي حال طلب منه النادي ذلك ، مبينًا أنّ لديه علاقة قوية باللاعب ورئيس نادي الهلال ويستطيع التفاوض في الأمر.