القدس في وجدان اﻻمة بقلم ضياء الدين احمد مجذوب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﻻخلاف بين الأديان السماوية جميعها على مكانة وقداسة القدس نظرا لإحتوائها على عدد من المقدسات الدينية كالمسجد الأقصى وقبة الصخرة وغيرها هذا على وجه العموم،أما فيما يخص المسلمون فهي تشكل مكانة خاصة نسبة لكونها أول القبلتين ولإرتباطها الوثيق بذكرى الإسراء والمعراج، وكان المسلمون يحجون إليها كما يحجون اليوم الى البيت الحرام وقبر الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الا ان احتلال الكيان الصهيوني الغاشم للقدس بأكملها في العام 1967 صار حائلا دون إستمرار الزيارة إليها .

مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والزعيم الراحل الإمام الخميني يكاد يكون الشخصية الوحيدة التي تنبهت الى حقيقة الكيان الإسرائيلي الغاصب منذ إنشائه وإعلان دولته في العام 1948 وعمل على تنبيه العالم الإسلامي إلى خطورة هذا الكيان لا على القدس وفلسطين التي احتلها وحسب بل على العالم العربي والإسلامي كله بإعتبار المكانة الدينية الرفيعة للقدس عند المسلمين جاعلا أخر جمعة من شهر رمضان يوما عالميا للقدس لتذكير المسلمين بإرثهم المسلوب ويوما لنصرة المستضعفين ومحاربة الجبابرة والطواغيت ويقول الإمام الراحل في هذا الشأن :(يجب على المسلمين إحياء يوم القدس الذي هو مجاور لليلة القدر ومبدأ ليقظتهم وانتباههم).

وهو القائل بضرورة قتال وجهاد الكيان الصهيوني الذي كان يشكل خطرا على الإنسانية على حد تعبيره وضرورة إتحاد جميع طوائف المسلمين لتحقيق الهدف الأسمى بإستعادة القدس بإعتباره واجب ديني وعقائدي عسى ولعل أن يطهر العرب ذنوبهم بإعتبار أنهم من اوجدو هذا الكيان ،فالناظر للتاريخ يرى أن الثورة العربية الكبرى ضد العثمانية أيام الحرب العالمية الاولى النى أعلنها الشريف حسين في العام 1916 كانت هي بداية التمهيد لإحتلال المنطقة بأكملها من القوى الإستعمارية الغربية والتي أدت تباعا لإقامة الكيان الصهيوني ،فالأوربيون لم يستطيعو قط إلحاق الهزيمة بالدولة العثمانية نظرا لقلة معرفتهم بطبيعة تلك الأراضي واستطاعوا بدهاء إقناع الشريف الحسين بإقامة الثورة على النظام العثماني ووعدوه بتوحيد المنطقة العربية كلها وجعلها تحت حكمه ،وكعادتهم لم يأخذوا ميثاقا مكتوبا بل اكتفوا بالوعود الشفاهية ظنا منهم أن الغربيين يوفون بالعهود والمواثيق وقد خاب ظنهم ،فعندما تمكنوا من إضعاف الدولة العثمانية وشارفت على السقوط خرجت اتفاقية سايكس بيكو الى العلن على أيدي البلاشفة وكان في محتواها تقسيم منطقة الهلال الخصيب بين بريطانيا وفرنسا ،فظفرت فرنسا بلبنان وسوريا وظفرت بريطانيا بأجزاء من العراق وفلسطين كانت إهانة بالغة تجرعها العرب بصعوبة ولم يستطيعوا فعل شيء إزائها نظرا لعدم وجود ميثاق مكتوب كما أسلفنا إضافة الى تمكن الدول الاستعمارية وفي مقدمتها بريطانيا من معظم الاراضي العثمانية فصاروا مغلوبين على أمرهم ،وما كاد العرب ان يتجاوزوا هذه الصدمة الا وان جاء وعد بلفور(وعد ﻻيملك لمن ﻻيستحق) كصفعة مدوية صعقتهم وضربت بكرامتهم عرض الحائط ،ووعد بلفور هو عبارة عن رسالة من الوزير البريطاني بلفور الى أحد وجهاء وأثرياء اليهود أرثر روتشلد واعدا إياه بإعطاء اليهود دولة خاصة بيهم فيما عرفت بأرض الميعاد وهذا ما كان بعد الحرب العالمية الثانية عندما نجح اليهود في جلب العطف من المجتمع الدولي بعد الجرائم التي ارتكبت فيهم من قبل النازية وتحويل كراهية المجتمع اليهم الى دعم وهذا ما كان في العام 1948 بتنازل بريطانيا عن فلسطين الى اليهود و تم إعلان دولة إسرائيل.

بعد النظر الى كل هذه الأحداث وربطها بواقعنا الحاضر نجد أن الجمهورية الإسلامية في ايران..ومنذ انطﻻقتها اﻻولي آلت علي نفسها ان تكون قضيه القدس هي قضيتها المركزيه اﻻولي. فقد شكلت المقاومة ضد الكيان الصهيوني خطا واضحافي ادبياتها وشعاراتها(اسرائيل غده سرطانيه في المنطقه فيجب اجتثاثها) وتكاد تكون الدولة الوحيدة الثابتة على موقفها ﻻنه موقف عقدي..ﻻتلونه السياسه بأحابيلها وتكتيكاتها المراوغه..وهذا هو العامل الذي ترك اثرا بالغا في نفوس قادة الجمهوريه اﻻسﻻميه ومن ثم في أفراد و شعوب محور المقاومة. ولهذا ليس غريبا ان نجد ان التذكير بالقدس وجعلها حيه في نفوس وعقول المسلمين جعلته الجمهوريه اﻻسﻻميه مرتبطا بشعيره عظيمه هي شعيره الصيام..الشعيره التي تجسد معاني الصبر والصمود واﻻيثاروالبذل..هذه المعاني ﻻنها حاضرة بقوه ويعايشها الناس..ربطها اﻻمام الخميني بالقدس وفي الجمعه اﻻخيرة في رمضان.

حتي يستشعر المسلمون حاله الظلم والضيم التي تحيق بأخوانهم في فلسطين المحتله..علي صعيد اخر نجد أن اﻻنبطاحيون لا يزالون في غيهم سادرون وضلالهم القديم يراوحون ،إذ تطل علينا هذه الأيام صفقة القرن والتي يأبى العرب الا ان يكونو طبالين ومبشرين وعرابين لها ناهيك عن أن ورشتها قد أقيمت في إحدى الدول العربية الأ وهي البحرين بذريعة انها عبارة عن خارطة طريق للسلام وما هي الا تغبيش عن الحقائق لجعل المسلمين يتنازلون عن القدس لصالح الصهاينة وأعوانهم كل هذا وأكثر يجعل المرء يستاء من أمر هؤﻻء اﻻنبطاحيون ولكن إحقاقا للحق ومع إمعان النظر وجدنا أن هذا هو موقف الحكام لا الشعوب الذين ارتموا في أحضان الصهاينة وحليفتها الشيطان الأكبر أمريكا لكي يضمنوا إستمرارية بقائهم في سدة الحكم ،فالسلطة تفسد المرء وتجعله معمي البصر و البصيرة ،الرهان الحقيقي على إستفاقة الشعوب وتعاضد المسلمين ورميهم للخلافات المذهبية جانبا والتعاون على دحر وإزالة الخطر الصهيوني الماثل أمامهم وأرى ان هذا الصدام سيحدث في المستقبل القريب وسيطهر العرب ذنوب وأثام أجداهم منذ أكثر مائة سنة والنصر في الأول والأخر مرتبط بمدى تمسكنا بديننا ومقدساتنا وموروثتنا المستمده من القرآن الكريم ومسيرة رسولنا الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم.