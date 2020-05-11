اتهامات لولاية الخرطوم باستلام أموال دون تسليم حصة سكر رمضان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اشتكى سكان الحارة 41 امبدة من عدم استلام حصة السكر المخصصه للمواطنين من شركة الأمن الغذائي بولاية الخرطوم رغم توريدهم للمبالغ لخزينة الولاية، واتهموا حكومة الولاية بالخداع، وكشف مجدي أبوبكر؛ رئيس لجنة التغيير والخدمات بالحارة عن توريد (260,000) جنيه واستلام الإيصال والتصديق الخاص بالسكر؛ ولكنهم تفاجأوا بمماطلة المحلية والشركة وعدم تسليمهم السكر. وقال أبوبكر إن شهر رمضان قارب على الانتهاء ولازالت الولاية تتماطل في تسليمنا السكر بحجة عدم توفره بالمخازن، وتابع ابوبكر: لا نعلم لمن نشتكي فوزارة الصناعة والتجارة تركت الأمر للولاية والمحليات، وهي حتى الآن عاجزة عن توفير السكر ، ولا ندري كيف سنحصل على السكر او استرداد أموالنا التي سلمناها خزينة الولاية. المادة السابقة اجتماع اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة برئاسة حميدتي المقالة القادمة حزب الأمة يعلق مشاركته في قوى الحرية والتغيير

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