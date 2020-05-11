اجتماع اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة برئاسة حميدتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ترأس الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، بالقصر الجمهوري، الإجتماع الثالث للجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة بمشاركة جميع أعضاء اللجنة.

واستعرض الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بسير عملية جمع السلاح وضبط تهريب العربات إلى داخل البلاد، ووافق على اتخاذ عدد من الاجراءات والقرارات التي من شأنها مساعدة اللجنة فى أداء مهامها على الوجه المطلوب.

وأوضح اللواء ركن دكتور عبد الهادى عبدالله عثمان، المقرر والمنسق الفني للجنة المتحدث الرسمى باسمها، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة خرجت بعدد من القرارات في مقدمتها تخصيص قوات مشتركة تكون موجودة فى رئاسة الفرق العسكرية فى جميع ولايات السودان تنحصر مهمتها فى جمع السلاح، على أن تقوم الأجهزة الأمنية بتوفير أجهزة الكشف والكلاب البوليسية للمساعدة فى كشف الأسلحة المخبأة، مضيفا أن اللجنة أصدرت أيضا قرارا تم بموجبه منع استخدام عربات الدفع الرباعى بواسطة المواطنين، خاصة عربات (التاتشر) وأن يقتصر استخدامها فقط على الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستقوم بمصادرة أى عربة لاند كروزر (تاتشر) متحركة فى الولايات لصالح الدولة.

كما اصدرت اللجنة قرارا قضى بمصادرة جميع العربات التى دخلت السودان بطريقة غير مشروعة والشاحنات التى تحملها لصالح الدولة ، ما عدا العربات الموجودة فى الوقت الراهن داخل حظائر الجمارك ،واصدرت اللجنة قرارا خصصت بموجبه نسبة ٢٥% من قيمة العربات المصادرة لصالح القوات التي قامت بضبطها، كما أصدرت اللجنة قرارا منعت بموجبه استخدام الدراجات النارية (المواتر) فى كل الولايات الحدودية ومصادرة المخالفة منها ، لصالح الدولة.

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