تعرف على أسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فيما يلي أسعار الذرة باسواق محاصيل القضارف والوارد منه اليوم . دبر: أعلي سعر 10400 ج أدني سعر 10100 ج, الوارد 162جوال فتريته: أعلي سعر 7300 ج أدني سعر 7200 ج,الوارد 2952 جوال مقد : أعلي سعر 7300 ج أدني سعر 7200 ج,الوارد 40 جوال عكر: أعلي سعر 7250 ج أدني سعر 7200 ج Advertisements صفراء: أعلي سعر 7100 ج أدني سعر 7000 ج,الوارد 37 جوال تترون : أعلي سعر 9600 ج أدني سعر 9500 ج ودباكو: أعلي سعر 8800 ج أدني سعر 8700 ج حريراي: أعلي سعر 7400 ج أدني سعر 7300 ج الدخن : أعلي سعر 11100 ج أدني سعر 11000 ج,الوارد 30 جوال جملة الوارد (3221) جوال ذرة .

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