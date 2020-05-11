تخوف الشيوعي من انفراط عقد قحت

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد الانتقاد القوى لوزير المالية والمطالبة باقالته التى نشط خلفها الحزب الشيوعى ، وبعد اعلانه رفض السياسات الاقتصادية للحكومة داعيا الى ضرورة التخلى عن روشتة البنك الدولى التى بعتمدها الوزير ، وبعد اعلانه معارضته القوية ورفضه المطلق لقرار المكون العسكرى فى المجلس السيادى بخصوص تكوين مجلس السلام ورؤيته ان الامر من اختصاص الحكومة المدنية حصرا ، بعد كل هذه المواقف واصل الحزب الشيوعى مناداته بالاصلاح وخاطب هذه المرة شركاءه فى الحرية والتغيير مناديا باهمية ان يتجهوا للاصلاح فى هياكل التحالف حتى ينصلح الحال العام ويستطيع قيادة الاصلاح.

وفى الاجتماع الاخير للمكتب السياسى للحزب تم التعرض للوضع داخل قحت وتداول الاجتماع حول المشكلة التى تعترض نجاح قحت فى انجاز مهامها التى توافقت عليها مكوناتها ، وأكد المجتمعون ضرورة اصلاح الوضع الداخلي بما يتماشى ومتطلبات المرحلة ، وفي هذا الاطار اصدر المكتب السياسى للحزب قراره بضرورة تدعيم قوى الانتفاضه خاصة في الظروف الحالية ، والتوجه لقيادة حزب الامه بنداء ودعوة للاستمرار في قحت . وأكد الاجتماع على ضرورة فتح المجال أمام لجان المقاومة ولجان التسيير وتيار الانتفاضة للمشاركة في هياكل قحت القاعدية والقيادية

ان هذه الخطوة تبين حرص الحزب على تجاوز الازمات الكبرى التى باتت تهدد بوضوح الحاضنة السياسية للحكومة (قوى إعلان الحرية والتغيير) خاصة وإن احاديث كثيرة يتم تداولها وتسريبات عديدة خرجت للعلن عن احتقان واسع تعيشه القوى المكونة لقحت والخوف الذى بات يعترى الكثيرين من إمكانية تفكك التحالف فى ظل مشاكل كبرى تواجه الحكومة على رأسها الازمة الاقتصادية الطاحنة وفشل الحكومة فى المعالجة وعدم وفائها بالعديد من الوعود التى انتظر الناس ان تخفف عنهم قليلا من الضائقة المعيشية المستحكمة.

دعوة الحزب الشيوعى للاصلاح فى قحت ، ومطالبته حزب الامة بعدم الخروج من التحالف تصب كلها فى المحاولات لعلاج الازمة السياسية التى تضرب التحالف التى قد تؤدى الى انفراط عقده ، ويسعى الحزب – على الاقل – الى الحفاظ على جسم التحالف والحيلولة دون المزيد من التشظى.