تطور القدرات الصاروخية اليمنية يربك العدو.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ بداية العدوان السعودى الاماراتي الصهيوني على اليمن وابناء هذا البلد قد آلوا على أنفسهم العمل على كسر زحف المعتدين ، وتمكنوا بفضل الله تعالى من صدهم فى العديد من الجبهات ، واستعصت مناطق على العدوان ان يدخلها مهما بذل ، بل استطاع اليمنيون فى كثير من المناطق قلب السحر على الساحر ، ووجد العدوان نفسه مضطرا للدفاع عن الأراضى السعودية التى اقتحمها ابطال اليمن وهم يطاردون أفراد الجيش السعودى المذعورين الجبناء .

ودخلت الحرب مرحلة جديدة تمثلت فى تدشين اليمنييون للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية مما قلب المعادلة فى المعركة وجعلها تنتقل الى داخل اراضى العدو بل وفى العمق السعودى وصولا الى الدمام ومنشآت ارامكو فى اقصى الشرق على حدود البحرين وحتى ابوظبى ، وهذا الامر اطار عقول محمد بن سلمان ومحمد بن زايد ومناصريهما من الأمريكان والصهاينة وبعض العرب المنافقين وهم الذين توقعوا ان تنتهى الحرب سريعا باخضاع اليمنيين لمايريدون لكنهم الان فى مأزق ويبحثون عن خروج آمن مشرف يحفظ لهم ماء وجههم حتى لايرون هزيمتهم عيانا بيانا ويراها العالم .

ومن المعروف ان العدوان يعتمد بشكل اساسى على سلاح الطيران ومع انه لم ولن يحسم معركة على الأرض لكنه يدمر ويقتل ويعطل مسيرة الخصم الذى يتعرض للقصف الجوى ، وقد عاث طيران العدوان فسادا وسوى اليمن بالارض ولم تنقطع طلعاته الجوية منذ بداية الحرب ولم تستلم منطقة من الغارات وحمم النيران ، لكن كل ذلك لم يفلح فى كسر إرادة اليمنيين ، ورغم ارتفاع تكاليف الحرب تصر السعودية على مواصلتها

وتكثف هجماتها الجوية على اليمن بعد ان اعياها فعل شيئ ذى بال على الأرض ، ولم يخطر ببال محمد بن سلمان ومشغليه ومرتزقته ان اليمنيين بامكانهم يوما وضع حد لسلاح الطيران الذى يهاجمهم صباح مساء بلا هوادة إلا ان منظومة الدفاع الصاروخى اليمنية كان لها كلام آخر وهى تطور قدراتها وتدخل صاروخ فاطر 1 الى الخدمة الذى بدأ يتصدى للطائرات المعادية ويؤمل مطوروه انه بمزيد من العمل والاتقان والمراجعة الدقيقة مع مراقبة أى عملية يتم تنفيذها ومعالجة اوجه النقص والقصور وبذل المزيد من الجهود يمكن التصدى التام قريبا لطائرات العدوان وتحييدها فى المعركة وهى آخر اوراق العدوان المتبقية له.

وقد شاهد اليمنيون واعداؤهم صواريخ فاطر1 تطارد الطائرات السعودية المهاجمة في الجوف وتمنعها من تنفيذ أعمال عدائية ،

وفى بيان للجيش اليمنى لم يستطع العدوان تكذيبه نقرأ :

تصدت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية –بعون الله-، لتشكيل قتالي لعدد من الطائرات الحربية التابعة للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في سماء محافظة الجوف.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية تصدت بصواريخ فاطر1 لتشكيل قتالي من طائرات العدوان وأجبرتها على المغادرة أثناء محاولتها تنفيذ أعمال عدائية في محافظة الجوف.

ونجحت منظومة فاطر محلية الصنع في تنفيذ العديد من عمليات التصدي لطائرات العدوان الحربية.

ودخلت منظومة فاطر1 خط المعركة في العام 2017م ونفذت أول عملية تصدي بتاريخ 27أكتوبر 2017م، وسجلت أول عملية إصابة هدف معادي في الثامن من يناير 2018م. أما في 25من يناير 2018م فاستخدمت المنظومة في محافظة الحديدة ، كما تمكنت المنظومة من التصدي لطائرات العدوان الحربية منها إف 16 وإف 15 وميراج وتايفون.