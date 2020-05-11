سيارة مسرعة تصطدم بنقطة ارتكاز بشارع المطار

التاريخ: 11-مايو-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة حادث مروري مؤسف جداً حدث امس قبيل المغرب بقليل عندما إصطدمت سيارة مسرعة بقوة إرتكاز للتفتيش بشارع المطار امام المركز الطبي الحديث ، وبحسب صحيفة آخر لحظة، فقد تسبب الحادث بوقوع إصابات بالقوة المرتكزة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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