محمد مصطفى البرنس: (مؤامرة) أطاحت بي من ملاعب كرة القدم.!

كشف لاعب كرة القدم واليوتيوب الشهير محمد مصطفى الشهير بالبرنس عن الكثير من المعلومات والخفايا حول توقف مشواره كلاعب كرة قدم، موضحاً أنه عانى أيما معاناة في مواصلة مشواره لكنه فشل بعد أن تمت محاربته بشكل واضح.
كما شن هجوماً على بعض الصحفيين الرياضيين بحسب صحيفة السوداني متهماً إياهم بتزييف الحقائق، بالمقابل تحدث البرنس عن تجربته في تقديم برنامج عشرة ونسة والنجاح الكبير الذي حققه ذلك البرنامج في اليوتيوب. كما أبدى رأيه وبوضوح في حلقته التي أثارت جدلاً واسعاً مع داليا إلياس، إضافة للعديد من الأسئلة والمحاور الأخرى.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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