بحث امكانية لتوفير الكهرباء والجازولين للانتاج الصناعى

التاريخ: 11-مايو-2020
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بحث الاجتماع الموسع للسيد عمر مانيس وزير مجلس الوزراء والسيد مدنى عباس مدنى وزير الصناعة و التجارة مع ممثلين من اتحاد الصناعات و الغرف التجارية و الغرفة الغذائية امكانية توفير الكهرباء و الجازولين للقطاع الخاص والانتاج الصناعي دون وجود وسطاء و بأسعار معقولة حتى تعزز من قدرة المنتج للبيع بأسعار تنافسية.
وامن الاجتماع الذى عقد مساء امس بحسب سونا، على ضرورة توجيه المصارف عبر البنك المركزي لتأجيل اقساط العملاء من القطاع الخاص لمدة ثلاثة شهور على الاقل خاصة ان القطاع الخاص متوقف عن العمل منذ بداية جائحة كورونا وتطرق الاجتماع للتأكد من تنفيذ قرار تطبيق الامتياز على كل المحطات الجمركية.
واشاد السيد مدنى بالقطاع الخاص الذي يساهم في جملة من المنتج للمستهلك مؤكدا اهمية تشجيع بقية الشركات لتوسعة التجربة للولايات لتخفيف معاناة المواطن مؤكدا ان الثقة بين وزارة الصناعة و القطاع الخاص ستعزز بالتعاون المستمر لتحقيق مصلحة الوطن و المواطن.
وتقدم السيد كمبال على كمبال رئيس الغرف الغذائية بالشكر للجهات الرسمية ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة لتحاوبهم مع القطاع حتى يستمر البيع للمواطن بسعر المصانع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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