مطالبات بتأجيل أقساط عملاء القطاع الخاص على البنوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
شددت غرفة المواد الغذائية على بنك السودان المركزي بتوجيه المصارف لتأجيل أقساط العملاء من القطاع الخاص لمدة 3 شهور على الأقل نسبة لتأثر القطاع الخاص وتوقفه عن العمل منذ بداية جائحة كورونا.
وطالبت بضرورة توفير الكهرباء والجازولين للقطاع الخاص دون وجود وسطاء وبأسعار معقولة حتى تعزز من قدرة المنتج للبيع بأسعار تنافسية إضافة إلى التأكد من استمرار قرار تطبيق الامتياز للمصانع لجهة ورود بعض الشكاوى حتى الآن.
والتأم أمس الأحد اجتماع ضم إلى جانب وزير مجلس الوزراء مانيس وزير الصناعة و التجارة مدني عباس وممثلين من اتحاد الصناعات والغرف التجارية و الغرفة الغذائية.
وقال وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني خلال الاجتماع، إن الثقة بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص ستعزز من خلال التعاون المستمر لتحقيق مصلحة الوطن و المواطن مثنياً على دور القطاع الخاص.
من جانبه أكد رئيس الغرفة، كمبال على كمبال، أن الوزيرين وعدا بالتعامل مع مطالبات الغرفة فوراً والعمل على تنفيذها لجهة أنها طلبات منطقية.
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