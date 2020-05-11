المركز الأفريقي لحقوق الأنسان يدين أحداث العنف القبلي بكسلا

أدان المركز الأفريقي لحقوق الأنسان بالسويد في بيان أحداث العنف القبلي بولايتي جنوب دارفور وكسلا.

وطالب بيان صادر من المركز على لسان مديره العام الدكتور عبد الناصر سلم الحكومة بالاسراع في بسط هيبة الدولة مشيدا في الوقت ذاته بجهود متحرك الدعم السريع الذي وأد الفتنة بين القبائل المتصارعة في جنوب دارفور.

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ودعا البيان بحسب سونا، لتطبيق ذات الاجراءات بولاية كسلا مؤكدا أن هنالك جهات خارجية وداخلية تسعي لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد لتحقيق أجندة خاصة بإضعاف القوات النظامية وتشتيت جهودها ،على نحو ما زكرته بعض القيادات في المركز مؤخرا بأن بعض الجهات تسعي لخلق فتنة في الأطراف وشغل الجهات الأمنية بالصراعات لتنفيذ مخططات وفتنة بالمركز ووأد الفترة الإنتقالية

وأشار البيان إلى أن المخطط يهدف لإضعاف النسيج الإجتماعي بالبلاد بنشر الفتنة بين المكونات القبلية ، ودعا اطراف النزاع لضبط النفس وإعمال الحكمة لتفويت الفرصة على المتربصين بالبلاد، مشددا على أهمية إكمال عملية جمع السلاح بكافة ولايات البلاد بما يسهم في حفظ الأمن والأستقرار بالبلاد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)