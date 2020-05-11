قال مصدر موثوق بولاية القضارف، إن هناك بوادر أزمة بشأن امتلاء مركز العزل المستخدم في العناية بالمصابين بمرض ( الكورونا). ويشار إلى أن الجهات الحكومية بالقضارف حددت مدرسة القابلات بحاضرة الولاية كمركز للعزل.
وأضاف المصدر الطبي، أن مركز العزل المستخدم، امتلاء بالمرضى وذلك نسبة للانتشار المجتمعي للمرض على نطاق الولاية، لافتاً النظر في الوقت نفسه إلى أن هناك توقعات بالمزيد من الانتشار وذلك في ظل مخالطة بعض المصابين بالمرض، لأشخاص آخرين وهو ما يمكن أن يتسبب في خطر ( العدوى).
وأوضح المصدر بحسب صحيفة السوداني، أن الجهات الطبية وتحسبا لزيادة عدد الحالات، طالبت بالشروع الفوري في تحديد أماكن جديدة للعزل الفوري للمرضى. وجاء على رأس الخيارات التي تم تحديدها مبنى التأمين الصحي إلى جانب مستشفى الجيش ومستشفى الشرطة.
ولفت النظر إلى أن الجهات الصحية في انتظار تجاوب الجهات الأمنية بالولاية بشأن إمكانية الاستفادة من المستشفيات العسكرية.
واوضح المصدر، بأن واحد من الخيارات المطروحة للاستفادة منها في العزل هو مبنى السجن الجديد الذي تمت إقامته بالولاية والذي يسع ل ٣ الف شخص.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة في القضارف بشأن مركز عزل مرضى ( الكورونا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.