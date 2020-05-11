الشعبية بالداخل: حماس المجتمع الدولي بإرسال بعثة للسودان في ظل كورونا أمر مريب

اعتبر رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالداخل عمر أبوروف، حماس المجتمع الدولي بإرسال بعثة اممية للسودان في ظل تفاقم الأوضاع الصحية بسبب تفشي جائحة كورونا بأنه مثير للدهشة والاستغراب ، وقال انه أمر يثير الرغبة في العديد من الأسئلة.

وصوب ابوروف انتقادات للرغبة الجامحة في نشر بعثة للأمم المتحدة على وجه السرعة في السودان في ظل انتشار الوباء واصفاً ذلك بالأمر المريب وبشكل خاص في سياق جائحة الفيروس والعزلة التي فرضها على البلدان.

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وتساءل رئيس الحركة الشعبية بحسب صحيغة صوت الأمة، عن أسباب الرحمة العالية التي هبطت فجأة على المجتمع الدولي وتم توجيهها للشعب السوداني حتى يتم الدفع بجنود غير معلوم مهمتهم هل لحماية السودانيين من كورونا وتابع المجتمع الدولي في هذا الوضع الذي توجد فيه البلاد في اضعف مواقفها تحاول الأمم المتحدة فرض بعثتها التي لن تكون قادرة على المساعدة فحسب ، بل يمكن أن تتسبب في تفاقم حالة الفيروس ، وكذلك التفاقم في المجال الاجتماعي والاقتصادي في السودان

وقال إن المجتمع الدولي غير مبرأ من الأجندة الخفية وهو يحمي مصالح الدول المسيطرة وهي تمرر اجندتها عبر مؤسسات الأمم المتحدة وهو أمر بالغ الخطورة على الشعوب وحذر ابو روف من وقوع الشعب السوداني ضحية لكارثتين جائحة كورونا والمصالح الاستراتيجية للدول العظمى المسيطرة على مؤسسات المجتمع الدولي. وقال إن الثورة السودانية انتجها الشعب السوداني ومطلوب منه إن يجني ثمارها وليس الدول العظمى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)