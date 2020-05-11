القبض على الأمين داؤود بالقلابات وترحيله للخرطوم

التاريخ: 11-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة حركت السلطات بولاية القضارف إجراءات في مواجهة القيادي المعزول بالجبهة الشعبية للتحرير و العدالة الأمين داؤود ، حيث تم إيداعه الحراسة في القلابات عقب انتهاء فترة الحجر الصحي أمس السبت. وكشفت مصادر خاصة بحسب صحيفة صوت الأمة، ان السلطات قامت بالقبض علي الأمين داؤود بناءً على تحريك الإجراء من بورتسودان عقب خروجه من الحجر الصحي الذي وضع فيه بعد عبوره القلابات بولاية القضارف وتحويل بلاغه القديم في أحداث بورتسودان التي وقعت في ديسمبر الماضي، الي سلطات القضارف بغية عرضه للمحكمة وتحويله الي الخرطوم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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