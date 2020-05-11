باركوين يتهم جهات خارجية بالتورط في الاشتباكات القبلية بكسلا

التاريخ: 11-مايو-2020
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إتهم القيادي بمؤتمر البجا المعارض مامون باركوين “القيادة الشرعية” جهات خارجية بالتورط في الصراع الدائر بين النوبة والبني عامر.
وقال باركوين بجسب صحيفة الجريدة: الصراع بين النوبة والبني عامر جزء من مخطط كبير له علاقة وثيقة بالاشتباكات التي وقعت في الشرق مؤخراً وفقد السودان جرائها ارواح بريئة، وأردف ظل الشرق ومنذ زمن طويل وسنين عجاف أرضاً خصبة للتجانس والتنوع وقبول الآخر وتساءل لماذا الآن؟ و(تابع) هذا يقودنا الى الاقتناع بأن هنالك اياد خارجية تريد ان تعبث بالشرق وتقودنا الى مستنقع ونفق مظلم لتنفيذ اجندتها وتحسر على انها تستخدم كل ما لديها من إمكانيات وعلاقات لتحقيق ذلك دون الوصول للمخربين .
وأقر باركوين بوجود قيادات موالية للموتمر الوطني تشارك في مفاوضات جوبا باسم الشرق ، وزاد هذا معروف للقاصي والداني ووصف ذلك بالوضع المختل الذي يجب معالجته.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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