معجبو أبو عركي يتضامنون معه باغنية “من معزتك انتى لىّ”

تجمع عدد كبير من معجبي الفنان أبوعركي البخيت ليل أمس أمام منزله بأم درمان لاظهار التضامن معه خلال رحلة استشفائه وابنه “زي يزن” و كريمته”سماهر” من فيروس كورونا . ولوح المعجبين بفلاشات هواتفهم النقالة فيما كانت مكبرات صوت تردد صوت ابو عركي وهو يصدح برائعته “من معزتك انت ليّ” من خلال جهاز تسجيل. وخرج عليهم عركي بحسب صحيفة المجهر، مطلاً عبر شرفته وملوحاً لهم بكلتا يديه مع عبارات الشكر والامتنان لهم وهم يؤازرونه في مرحلة شفائه الاخيرة بالكورونا .

وتركت هذه اللفتة الأثر الطيب لدي الفنان الكبير أبو عركي واسرته التي شاركته تحية الحضور. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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