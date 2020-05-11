كورونا تغيب مسؤول باتحاد الكرة السوداني

التاريخ: 11-مايو-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة انتقل الى رحمة مولاه، رئبس الاتحاد المحلي بجبل اولياء ورئيس لجنة الحكام خير السيد عبد القادر بسبب اصابته بوباء كورونا. وبحسب صحيفة صوت الأمة، كانت السلطات السودانية عبر وزارة الصحة قد قامت بحجر القيادي الرياضي بعد الفحوصات ليتم رعايته الا ان حالته ساءت امس. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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