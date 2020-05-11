والي الجزيرة يدخل العزل المنزلي لمخالطته مصاب بكورونا

أعلنت أمانة حكومة ولاية الجزيرة دخول والي الجزيرة المكلف اللواء ركن أحمد حنان في العزل المنزلي نتيجة مخالطته شخص اثبت الفحص الطبي إصابته بفايروس كورونا . وقالت أمانة الحكومة في بيان لها أمس بحسب صحيفة الجريدة، الوالي يمارس مهامه من مكان العزل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وطمأن مواطني الولاية بأن حالته الصحية جيدة ودعاهم للإلتزام بارشادات وزارة الصحة للحد من إنتشار فايروس كورونا. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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