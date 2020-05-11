انتخاب سكرتارية جديدة لتجمع المهنيين السودانيين

التاريخ: 11-مايو-2020
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أعلن تجمع المهنيين السودانيين في الساعات الأولى من فجر اليوم “الإثنين”، عن انتخاب سكرتارية جديدة للتجمع مكونة من (9) أعضاء، إذ خلت القائمة من القياديين في التجمع د. محمد ناجي الأصم، وأحمد ربيع.
وقال تجمع المهنيين في بيان له، إن اجتماع المجلس أجاز إعادة هيكلة التجمع وتسمية مناديب جدد في المجلس المركزي وتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير. وأوضح التجمع أن السكرتارية المُنتخبة ضمت كل (محمد عبدالرحيم، حسن فاروق، الفاتح حسين، سماهر المبارك، عثمان أبو الحسن، إسراء اسماعيل، أمجد المبارك، عمار الباقر، عبدالرحمن نور الدين).
وأكد أن السكرتارية الجديدة تم انتخابها عبر مجلس التجمع وبأسلوب ديمقراطي وروح بناءة؛ قال إنها تتطلع لرفع فاعلية التجمع ووفاءً للثقة الغالية التي حفّتنا بها الجماهير.
وبحسب صحيفة مصادر، أشار إلى أن الخطوة تأتي في إطار العمل المتواصل في تجمع المهنيين السودانيين لمراجعة وتطوير الأداء ضمن مسار تقويم وإصلاح العمل القيادي في التجمع استجابةً للمطالب الموضوعية من أجسام التجمع وتجاوبًا مع نداءات الثوار ودعواتهم لاتخاذ خطوات جادة في سبيل ضخ دماء جديدة وتثوير هياكل تجمع المهنيين بهدف إنعاش العمل وتأكيد دور التجمع وموقعه في قلب حراك الجماهير.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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