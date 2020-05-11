السودان:تسجيل (201) حالة إصابة جديدة و (6) حالات وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (201) حالة إصابة جديدة و (6) حالات وفاة بفيروس كورونا في السودان و تماثل (30) حالات للشفاء . حيث سجلت 174 حالة بالخرطوم و سنار 15 حالة ، بينما سجلت الجزيرة 10 حالات والقضارف حالة واحدة والنيل الازرق حالة ، وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الاصابة بالفيروس في السودان منذ بداية الجائحة الى 1365 حالة متضمنة 70 وفاة. Advertisements الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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