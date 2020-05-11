أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين 11 مايو 2020م

صحيفة أخبار اليوم : – خلال حملة اغلاق سوق ليبيا .. مدير الشرطة سنتعامل بصرامة مع المخالفين

– د. الناير يطالب الحكومة بعدم الاعتماد على اصدقاء السودان

– مدير الرقابه علي التعدين التقليدي : تمديد حظر التجوال يوثر علي الشرائح الضعيفة

– مدير هيئة مياه الخرطوم: محطاتنا تعمل بطاقتها القصوي رغم الظرف الاستثنائي صحيفة الوطن : – الصحة تعلن عن ٢٠١ إصابة جديدة بفيروس كورونا

– البرهان يدعو المواطنين لتفويت الفرصة على المتربصين

– اعفاء الأمين العام للأدوية والسموم

– تجدد الاشتباكات بين النوبة والبني عامر بكسلا ومقتل ٩ مواطنين

– المجموعة المدنية المناهضة لسد النهضة تطالب بتحويل الملف للأمن والسلم الأفريقي ومجلس الأمن الدولي

– والي الجزيرة في الحجر الصحي بسبب كرورنا

– قرارات بجمع السلاح ومصادرة العربات غير المقننة

– حزب الأمة يعلن رسمياً تجميد عضويته في قوى الحرية والتغيير صحيفة السوداني : – وزير الصحة يعفي الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم

– تجار ام درمان يناشدون السلطات لفتح السوق

– الإستخبارات العسكرية بسنجة تضبط مواد مهربة الي دول الجوار

– مطالبات بدعم ا لاقتصاد وإعادة الأوضاع لطبيعتها تدريجيا صحيفة السوداني الدولية : – تخصيص قوات مشتركة لجمع السلاح

– ضبط تانكر مُحمّل بالوقود في الدامر

– كورونا تتسبب في هجوم ووقوع جرحى بين مواطني قريتين بالجزيرة

– تجمع التمريض السوداني يدخل في إضراب مفتوح ويطالب بإقالة وزير الصحة صحيفة اليوم التالي : Advertisements – استخدام طائرات الدرون لمطاردة المجرمين وإبادة خمور مطمورة في غابة السنط

– وفد اللجنة الاقتصادية العليا يصل بورتسودان

– قنصلية بنغلاديش في الخرطوم تتفقد رعاياها وتقدم لهم مساعدات قيمة صحيفة آخر لحظة : – استمرار تجميد نشاط الأمة القومي في الحرية والتغيير

– قرارا بفتح المؤسسات العلاجية الخاصة وفق ضوابط مشددة

– وزيرة العمل تخضع للحجر المنزلي وفحص (كورونا) صحيفة صوت الأمة : – البرهان يوجه القوات النظامية التصدي لمن يعبث بأمن الوطن

– مصادرة عربات دخلت السودان بطريقة غير مشروعة

– تسجيل (201) إصابة جديدة بـ (كورونا)

– مجمع الفقه يحدد زكاة الفطر بـ 135 جنيها الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين 11 مايو 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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